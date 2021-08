FLÓRIDA: Van da Prefeitura “desce” rua, atinge muro de residência e poste

A Prefeitura informou que vai abrir uma sindicância para apurar os fatos

Uma van de transporte de pacientes da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista ficou bastante danificada após “descer” um trecho da Rua Pedro Evaristo Venceslau onde estava estacionada, atingir um poste de iluminação pública e posteriormente destruir parte do muro de uma residência localizada na mesma via.



O acidente ocorreu por volta das 20h40 desta quinta-feira (5) e a reportagem do jornal e site Folha Regional esteve no local do acidente, onde a Polícia Militar informou que havia sido acionada para atender a ocorrência e que ao chegar, deparou-se com parte do quarteirão sem energia elétrica, veículo, poste e muro danificados pela colisão.



Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A via precisou ser interditada e o local isolado até a chegada das equipes da concessionária de energia elétrica que trabalharam madrugada adentro para reestabelecer o abastecimento das residências.



A VERSÃO DO MOTORISTA

Para a Polícia Militar, um motorista da Prefeitura informou que deixou a van estacionada em frente à casa de outro servidor que iria utilizá-la para o transporte de pacientes para Marília, o que ocorreria na madrugada.

Posteriormente, ele foi acionado e informado sobre o acidente. O outro motorista que utilizaria a van, afirmou que estava na igreja quando foi avisado sobre o ocorrido e compareceu ao local dos fatos.

A van foi retirada do local no início da madrugada e levada para o Almoxarifado Municipal.

FOTO: Alexandre Maioli / Cedida



PREFEITURA VAI ABRIR SINDICÂNCIA PARA APURAR OS FATOS

Nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal que questionada sobre o assunto, informou que vai instaurar um procedimento de sindicância, visando apurar e identificar as causas do acidente, o que vai ocorrer paralelamente ao inquérito aberto pela Polícia Civil.