Professor Francisco “Torturello” recebe 100% de PDI pelo segundo ano consecutivo

O secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, concedeu, pelo segundo ano consecutivo, 100% do Prêmio de Desempenho Individual (PDI) ao diretor do Escritório Regional da Pasta, Professor Francisco Torturello , pelos relevantes serviços prestados à frente da unidade de Presidente Prudente. A resolução do secretário Vinholi saiu publicada no Diário Oficial do Estado de ontem quarta-feira, dia 4/8.

Professor Francisco Torturello (Xykão, como é conhecido), comemora e agradece o novo prêmio em 2021. “Agradeço imensamente ao secretário de Estado Marco Vinholi e à subsecretária de convênios Ivani Vicentini pelo reconhecimento ao nosso árduo trabalho e divido o resultado desta “conquista profissional” com toda a equipe técnica dedicada e comprometida do nosso escritório de Presidente Prudente, bem como os 53 municípios da 10ª Região Administrativa de Presidente Prudente.. ”Este prêmio é nosso”, ressalta Prof. Torturello, que reassumiu a direção do ER-Pres.Prudente no dia 8 de maio de 2019 e, desde então, é responsável pelo trabalho de articulação, diálogo, orientação técnica e troca de experiências de gestão pública junto aos 53 municípios da região.