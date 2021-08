IRAPURU: Violeiro encerra oficina gratuita neste sábado

No final da oficina haverá uma aula com projeção audiovisual sobre fabricação de viola artesanal pelo violeiro, que também artesão.

A oficina é uma continuidade do projeto Caipirapuru 2020, do Edital ProAc 14/2019, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, o qual foi adiado em função da pandemia, e ainda tem o apoio do Clube Amigos da Viola de Presidente Prudente.

Com o apoio da Prefeitura Municipal e do Clube Amigos da Viola de Presidente Prudente, através do Renato de Jesus, integrante da comissão organizadora do Caipirapuru, devem ocorrer novas atividades para que o Grupo de Violeiros de Irapuru possa tocar novamente, rumo à Orquestra de Viola Caipira de Irapuru.