Homem mata namorada, esconde corpo na área rural e é preso após confessar o crime

Um homem de 25 anos foi preso em Lucélia após matar e esconder o corpo da namorada em uma propriedade rural às margens da Vicinal João Lopes da Silva que liga à Pracinha.

Segundo apurado pelo jornalismo do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site), a descoberta do crime ocorreu na madrugada de hoje (8), após a Polícia Militar ser acionada para atender a ocorrência e se deparar com o autor que imediatamente confessou que teria agredido a vítima que não resistiu e acabou falecendo.

O autor ainda indicou aos policiais o local em que o corpo estava, em uma propriedade rural em área de difícil acesso.



O corpo da vítima que tinha 22 anos de idade foi localizado e estava dentro de um buraco. Os Bombeiros chegaram a ser acionados, porém, constataram que a mulher já estava em rigidez cadavérica.

A Polícia Civil compareceu ao local e acionou a Polícia Científica.

O autor recebeu voz de prisão e permaneceu detido à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Adamantina.