Carro e moto colidem e motociclista fica gravemente ferido

No início da noite deste domingo um grave acidente foi registrado na estrada vicinal que liga Tupã ao Distrito de Juliânia (Herculândia). De acordo com as informações obtidas no local, o condutor de um veículo Gol, trafegava em direção a cidade de Tupã, quando após uma curva houve a colisão frontal contra uma motocicleta que seguia no sentido oposto.

O motociclista foi projetado ao solo vindo a sofrer graves ferimentos. Os dois ocupantes do carro também sofreram ferimentos, porém leves. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Tupã. De acordo com informações o motociclista teria sofrido um traumatismo craniano, e seu estado é considerado grave.

A Polícia Militar de Tupã esteve no local para registro do boletim de ocorrência, e também sinalização da via, que teve que ficar interditada. A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar as causas do acidente.