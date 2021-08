FLÓRIDA: Prefeito Fróio apresenta reivindicações ao presidente Bolsonaro em visita a região

O prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Sidnei Gazola estiveram na visita do presidente da República Jair Bolsonaro à Presidente Prudente no último sábado, dia 31. Na visita do presidente Bolsonaro foi reservado um encontro com os prefeitos que estiveram presentes.

O prefeito Fróio aproveitou a reunião e entregou ofícios ao presidente e sua assessoria solicitando verbas para Flórida Paulista.

De acordo com o prefeito apresentaram um pedido para uma retroescavadeira no atendimento à população e também solicitaram verbas para os setores de saúde, recursos financeiros na finalização do Centro Esportivo Municipal e infraestrutura urbana (recape e asfalto).

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o prefeito Fróio falou que como chefe do executivo tem que aproveitar essas oportunidades e buscar recursos para Flórida Paulista e que os pedidos serão analisados pela área técnica do Governo Federal.