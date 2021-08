FLÓRIDA: Semana da Família segue até domingo com ampla programação

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista abriu ontem (8) a Semana da Família 2021 que segue até o próximo domingo (15) com uma ampla e diversificada programação.



Para a noite desta terça-feira (9), está programado o Terço Mariano pelas Famílias com início às 19h30.

Amanhã (10), serão realizadas reflexões e a apresentação de um teatro às 19h30. Na quarta-feira (11), celebração de missa e novena às 19h30.



No dia 12, quinta-feira, acontece o encontro do Grupo de Oração pelas famílias, também às 19h30.

Sexta-feira (13), às 19h30, ocorre a adoração ao Santíssimo Sacramento. Sábado, dia 14 de agosto, será celebrada a Missa pelas Famílias às 19h.



O encerramento da Semana da Família 2021 e renovação dos votos matrimoniais ocorrerá no domingo (15) às 19h com a celebração de uma missa.



O padre José Ribeiro convida todos os fiéis católicos e a comunidade floridense para participar da programação da Semana da Família.



Vale destacar que continuam sendo adotadas as normas de distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel.