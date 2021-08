Mais de 800 tabletes de maconha são localizados em carro abandonado em meio a milharal

Durante a Operação Paz e Proteção, o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) tentou abordar um carro, com placas de Belo Horizonte (MG), e houve um breve acompanhamento.

Na sequência, no entanto, o veículo foi abandonado pelo motorista em meio à plantação de milho às margens da rodovia. O homem fugiu a pé e não foi localizado.

Durante a vistoria no carro, os policiais localizaram no porta-malas e no banco traseiro uma grande quantidade de maconha. A droga estava separada em fardos e fracionada por tabletes.