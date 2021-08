Pai e filho ficam feridos em acidente na SP-294

Dois homens, um de 24 anos e outro de 44 anos, que seriam filho e pai e residentes em Bastos, se feriram no capotamento de um automóvel no final da tarde deste domingo, 08/08, na altura do Km 527 da rodovia comandante João Ribeiro de Barros, trecho do município de Tupã.

Segundo informações da Santa Casa de Tupã, os dois seguiam, até as 19h, aguardando exames de raio X, mas se encontravam, apesar dos ferimentos, conscientes, orientados e tranquilos, sendo observados.

Segundo as primeiras informações, o veículo envolvido era ocupado por cinco pessoa e capotou e saiu da pista.

Às 19h20 a Polícia Militar Rodoviária Estadual, Base Operacional de Tupã informou que o capotamento ocorreu no Km 526 + 400 metros, quando o Corsa, com placas de Bastos, seguia no sentido de Herculândia a Iacri.