Pinatto protocola projeto técnico para análise e homologação do asfalto Junqueirópolis a Dracena

O prefeito Osmar Pinatto juntamente com o supervisor de convênios da prefeitura Willian dos Santos, estiveram nesta terça-feira(03/08/21) no Departamento de Estradas e Rodagem – DER – Sede Regional em Presidente Prudente, para entrega do Projeto Técnico da estrada vicinal ligando Junqueirópolis a Dracena.

Pinatto foi recebido naquele departamento pelo Diretor de Assistência Técnica Dr. Álvaro Antonio Ferro, o qual protocolou o documento elaborado pelas prefeituras de Junqueirópolis e Dracena para análise e homologação do projeto que objetiva a execução da pavimentação restante na estrada vicinal “Mário Covas”, importante ligação entre os dois municípios.