SALMOURÃO: Saúde inicia contratação de médicos especialistas para atendimento da população

A Secretaria Municipal de Saúde protocolou nos últimos dias diversos ofícios junto à prefeita interina Sonia Gabau solicitando a contratação de profissionais médicos, laboratório de próteses dentárias e de diagnósticos, entre outros.

A Secretaria destacou que desde o início da gestão há algumas prioridades da administração, porém com o avanço da pandemia tiveram que ser adiadas, pois não havia recurso e nem espaço adequado para tudo. “Temos alguns projetos que foram cancelados devido o triste momento que passamos com a Covid, mas agora já podemos colocar em prática e estamos agilizando as contratações.”

Desta forma serão contratados médicos psiquiatra, cardiologista, cirurgião dentista para atendimento na UBS Arnaldo Rabassi e ainda um grande anseio da população que é o profissional fonoaudiólogo.

Outro avanço importante será o mutirão de exames que também está em fase de legalização. Será realizada ainda a contratação do laboratório regional de próteses dentárias para a oferta de próteses aos pacientes que precisam.

“Temos prioridades e muita força de vontade em trabalhar para a nossa população. Com o aumento da Covid tivemos que esperar, mas graças a Deus estamos vencendo e juntos vamos dar continuidade ao trabalho”, disse a prefeita interina Sonia Gabau.