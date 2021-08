FLORA RICA: Prefeitura adquire novo veículo para o gabinete do prefeito e recebe críticas

No mês de julho, a Prefeitura Municipal divulgou através das redes sociais, que foi feita a aquisição de um novo veículo pelo executivo.

De acordo com o informado pela Prefeitura, o veículo 0 km será utilizado pelo gabinete do prefeito durante o deslocamento para reuniões e encontros municipais e intermunicipais, sempre a serviço da população.

A aquisição foi realizada por meio de recursos próprios, visando garantir mais qualidade nos atendimentos e celeridade na busca por recursos ao município.

Após a divulgação da aquisição pela Prefeitura Municipal, o vereador Ronie Moreira, também através das redes sociais divulgou para conhecimento da população a nota da aquisição do veículo da marca Toro da Fiat, informando o valor de R$ 160.654,00.

O vereador Ronie lamentou a aquisição e afirmou que o valor poderia ser investido em algo que beneficiasse diretamente a população e funcionários.

Já o vereador Alan Gonçalves Moreira, destacou em reportagem do site e jornal Folha Regional, que causa mais indignação é que o carro do executivo conforme mostra um vídeo divulgado, não está sendo utilizado “somente” em trabalho oficial e o prefeito compra um veículo zero km para o gabinete no valor de mais de R$ 160 mil. “Neste período de pandemia, este dinheiro poderia ser utilizado em prol da população, fica aqui a minha indignação sobre esta situação”, lamentou o vereador.