Casa é destruída por incêndio

Uma moradia localizada na Avenida São João, Parque Ibirapuera, em Tupã, foi destruída por um incêndio no final da manhã desse domingo, dia 8.

A Polícia Militar, com a equipe do Cabo Gutierrez e Cabo Vesu, atendeu o ocorrido e registrou a ocorrência. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas que consumiram a casa.

O incêndio, de causas desconhecidas, ocorreu por volta das 11h30.

Por motivos a serem esclarecidos pela Perícia Técnica da Polícia Cientifica, teve início o fogo na residência e as chamas se propagaram e destruíram a moradia.

Ainda segundo informações, no momento do incêndio não havia ninguém no local. O que sobrou da construção de alvenaria corria risco de desabamento.