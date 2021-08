FLÓRIDA: Conselho Municipal de Desenvolvimento notifica proprietários de terrenos no distrito industrial

O Conselho Municipal de Desenvolvimento de Flórida Paulista, instituído pela Lei n° 14 de setembro de 2005, a quem cabe gerir e fiscalizar a execução das concessões dos terrenos da área industrial, informa que vem cumprindo suas atribuições legais, visando fomentar o desenvolvimento comercial e industrial do município.

Para isso após reunião com seus membros, iniciou a notificação de todos os permissionários do distrito industrial (Loteamento Industrial “B”).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional, inicialmente, a finalidade é ter um panorama geral da real situação em que se encontra as concessões para poder assim, definir de forma eficiente e equânime as próximas decisões.

No distrito industrial existe grande número de espaços sem construções com os terrenos concedidos há vários anos e ainda tem inúmeras edificações paradas, o que vem gerando questionamentos na cidade.

Na Câmara Municipal o assunto foi alvo de cobrança para que a situação fosse mais fiscalizada, sendo que o vereador professor Rafael cobrou diversas vezes e criticou a falta de fiscalização e também a atitude de “alguns” empresários que não construíram no terreno recebido, atrapalhando o desenvolvimento da cidade, uma vez que não utiliza o local para a sua real finalidade – que é geração de emprego em Flórida Paulista.

Também o Ministério Público tem acompanhado a situação dos terrenos abandonados e com construções largadas no distrito industrial.

Ainda o Conselho Municipal de Desenvolvimento de Flórida Paulista pede que os proprietários de terrenos no distrito industrial (permissionários) que foram notificados não deixem de responder às informações solicitadas. “Elas serão importantes no centro de decisão, visando o melhor para o desenvolvimento da área industrial de Flórida Paulista”, informou.