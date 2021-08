IRAPURU: Prefeito e Diretor de Esportes em reunião com representante do comitê Paralímpico Brasileiro

Nesta segunda-feira 9, o prefeito Mazinho, juntamente com o Diretor de Esporte Elvis estiveram em reunião com o Sr. Mizael Conrado, Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, na cidade de Presidente Prudente.

Na ocasião o Município de Irapuru assinou um acordo de cooperação, que tem como objetivo a conjugação de esforços e apoio mútuo entre os municípios para o desenvolvimento de ações, divulgação do desporto paraolímpico junto à rede pública de ensino, e profissionais de outros setores que atuam na área da atividade física e esportiva, mediante implementação de curso de capacitação profissional no esporte Paraolímpico.

Objetivando a capacitação para tornar a atividade física e esportiva cada vez mais acessível às pessoas com deficiência, sobretudo através da divulgação do esporte paralímpico e da qualificação dos profissionais que atuam de maneira direta ou indireta na Rede Pública e privada de ensino, com a inserção de programas relacionados às modalidades paralímpica no contexto escolar e até mesmo em outras áreas como é o caso do esporte e dos serviços de reabilitação.