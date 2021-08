Motorista fica ferido em capotamento de picape

Ele era o condutor de uma picape e trafegava no sentido Presidente Prudente–Pirapozinho (SP), quando, na altura do Rancho Quarto de Milha, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Militar Rodoviária prestaram atendimento à ocorrência no local.