Mulher é presa em flagrante após furtar roupas em loja

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (10), em flagrante, após furtar um estabelecimento comercial na Avenida Brasil, no centro de Osvaldo Cruz.

Policias foram informados pelo proprietário que seu comércio havia sido furtado por uma mulher, que identificou a autora a través do sistema de monitoramento e que entrou em contato com a autora através do Facebook.

A autora, após ter ciência que foi flagrada pelas câmeras do estabelecimento, confessou o crime dizendo que mandaria um mototaxista entregar os produtos furtados até a loja.

Após chegada do mototaxista, o qual informou que uma moradora da Rua Idem Finoti, no Jardim das Bandeiras, havia pedido para entregar a sacola até a loja, onde foi conferida pelo proprietário que percebeu a falta de uma calça.

Os policiais de posse das informações, foram até a residência da autora, onde a mesma foi flagrada com uma sacola na mão, alegando que entregaria a outro mototaxista para entregar na loja.

Diante dos fatos, a autora recebeu voz de prisão em flagrante, ficando a disposição da justiça.