A Petrobras informou às distribuidoras de combustível que vai aumentar a gasolina em R$ 0,0945 a partir de amanhã, 12, nas refinarias, alta de 3,3% em relação ao reajuste anterior. informou a estatal. O preço do diesel não foi alterado. O último aumento do combustível havia sido realizado em 6 de julho, quando o litro da gasolina passou a custar R$ 2,69 nas refinarias. Com o novo aumento, o preço passa a ser de R$ 2,78 o litro. No ano, a gasolina já acumula alta de 51%.

O aumento acompanha a alta do petróleo no mercado internacional, que vem operando no patamar de US$ 70 o barril, impulsionado pelo avanço da vacinação contra covid-19 e a retomada da economia. Segundo a estatal, “os preços da companhia buscam o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo”, informou em nota.