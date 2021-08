Polícia Civil de Osvaldo Cruz esclarece estelionato

A ação era praticada por meio de vendas na internet

Na última quarta (11) a equipe da Delegacia de Polícia de Osvaldo Cruz realizou cumprimento de mandado de busca e apreensão no município de Santo André-SP, visando identificar suspeitos de prática de estelionato, bem como apreender objetos de interesse para a investigação policial.

A prática delitiva consistia em efetuar venda por meio da internet, receber o pagamento pelo produto e não efetuar a entrega do mesmo, rompendo em seguida o contato com a vítima, que procurou uma unidade da Polícia Civil em Osvaldo Cruz para registrar uma ocorrência.

Iniciadas as investigações, verificou-se que haviam vítimas de ação parecida em outras partes do estado, bem como foram identificados dois suspeitos residentes no município de Santo André-SP, sendo solicitado e emitido pelo Poder Judiciário mandado de busca. No local, foram encontrados os investigados e apreendidos materiais relacionados à apuração, sendo os suspeitos conduzidos a uma unidade da Polícia Civil da região onde prestaram declarações à Autoridade Policial.

