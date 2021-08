CBF detalha jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no final da tarde desta quarta-feira (12) as datas, locais e horários dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos de ida serão nos dias 25 e 26 de agosto.

O primeiro confronto a ser realizado será entre Athletico-PR e Santos, no dia 25, a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Na mesma data, a partir das 21h30, Grêmio e Flamengo medem forças em Porto Alegre, enquanto São Paulo e Fortaleza se enfrentam no Morumbi, em São Paulo.