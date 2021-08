Portadores de comorbidades com idade entre 16 e 17 anos vão ser vacinados em Flórida Paulista

Os portadores de comorbidades com idade entre os 16 e 17 anos de idade vão ser vacinados à partir desta terça -feira (17) em todas as unidades de saúde de Flórida Paulista.

A informação é da Secretaria Municipal de Saúde e estão inclusos nesta etapa da vacinação aqueles que apresentam histórico de diabetes, asma crônica, hipertensão arterial, qualquer tipo de problema cardíaco atestado por cardiologista, doença renal crônica e outras.

Para receber a dose da vacina é necessário que o paciente compareça em uma das unidades de saúde munido do CPF ou Cartão SUS acompanhado de um responsável.



Segundo a ferramenta “Vacinômetro” disponível no portal do Governo do Estado de São Paulo, em Flórida Paulista já foram imunizadas 9.286 pessoas com a primeira dose da vacina e 3.171 com a segunda dose.

Já a vacina de dose única, foi aplicada em 279 pessoas.

No total, entre primeira, segunda e dose única, foram aplicadas 12.736 unidades da vacina.