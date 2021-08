FLORA RICA: Promotoria apura uso de carro oficial pelo prefeito em viagem a cidade do litoral

A Promotoria de Justiça abriu um procedimento de apuração sobre o uso do carro oficial do gabinete da Prefeitura Municipal de Flora Rica pelo prefeito Gilberto Sanches – o “Gica” (PTB) em viagens para o litoral paulista.

O jornal e site Folha Regional conversou com o promotor de Justiça da 1ª vara da comarca de Pacaembu, dr. Yuri Fisberg, que informou que o caso corre sob segredo de Justiça e que a apuração dos fatos teve início após receber uma “notícia de fato”, cujo teor informava várias viagens do prefeito até a cidade litorânea de Peruíbe/SP utilizando-se do veículo oficial.

Com o recebimento da denúncia, foi encaminhado um ofício da Promotoria de Justiça para a Prefeitura Municipal, solicitando dados referentes ao uso e viagens executadas com veículo, despesas das mesmas e outras importantes informações que vão servir de instrumento para o procedimento de apuração instaurado pelo Ministério Público.

Um vídeo enviado ao jornalismo do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site), foi divulgado no portal de notícias ifolharegional.com.br e mostra o carro estacionado em frente à uma residência em Peruíbe no final de semana, o que segundo o próprio autor do vídeo narra durante a exibição, aponta que “sempre o carro do executivo da Prefeitura de Flora Rica fica naquela cidade do litoral paulista, nos finais de semana e na segunda-feira vai embora”.

Ainda em conversa com a reportagem do Folha Regional, o promotor dr. Yuri Fisberg, informou que caso reste comprovado o uso do carro público para fins particulares e sem justificativa de compromisso ou qualquer tipo de evento, reunião a serviço e de interesse do município, o prefeito poderá sofrer uma ação de improbidade administrativa e peculato, além da possibilidade da abertura de uma comissão parlamentar por parte da Câmara Municipal para apurar paralelamente os fatos e julgar no âmbito legislativo a sua cassação.

O jornalismo Folha Regional segue acompanhando o andamento dos trabalhos junto à Promotoria de Justiça da comarca.