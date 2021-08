JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura inicia preparativos para o Natal

A Prefeitura de Junqueirópolis iniciou nesta terça-feira (10), os preparativos para a ornamentação das vias públicas, alusivo ao Natal e festividades alusivas de final de ano, com reunião dos integrantes da comissão de festejos.

Participaram dessa preparatória ocorrida na sala de reuniões do paço municipal o prefeito Osmar Pinatto, primeira dama Munira Zogheib Pinatto, Erica Fabiana Perotti Gumiero, Rinaldo Picinini, Milene Moreno Picinini, Elaine Moreira Val, Silvana Dias, Alessandra Delcaro Abonizio, Francieli Misturini, Lucilene Casado Zogheib, Leticia Regodanso Ikeda, Jessica Teixeira, Herminia Domingos Brandt.

Sobre os preparativos o prefeito Osmar Pinatto destacou que as restrições de combate a pandemia da Covid-19, ocorridas até agora, não irá prejudicar os trabalhos da comissão que buscará proporcionar ao comércio e população um estímulo inovador e futurista para as festas natalinas com foco no dia 25 de dezembro, que neste ano será comemorado no sábado.