Acidente entre carro e bicicleta deixa uma pessoa ferida em Flórida Paulista

Um acidente entre um veículo Fiat Uno e uma bicicleta deixou uma pessoa ferida na tarde desta terça-feira (17) em Flórida Paulista.

O acidente ocorreu na Rua Koiti Anazawa, embaixo do pontilhão da linha férrea conhecido como “pontilhão velho”.

Segundo a versão apresentada aos policiais que atenderam a ocorrência, o veículo seguia no sentido centro / bairro quando a bicicleta descia pela Avenida Nelson Tarnoschi e houve a colisão entre ambos.



IMAGEM: Google Maps



A vítima que estava na bicicleta, um menor de idade, chocou-se contra o carro e posteriormente na parede do pontilhão e caiu ao solo.



No momento do socorro prestado pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a ambulância da Prefeitura, ele queixava-se de dores no ombro e nas pernas, além de escoriações diversas pelo corpo.

Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista pela Unidade de Resgate dos Bombeiros onde passou por atendimento e exames de raio-x permanecendo aos cuidados da equipe médica.

A Polícia Civil esteve no local e acionou a Perícia Científica que coletou dados e imagens que vão compor um laudo trazendo a dinâmica do acidente.