ADAMANTINA: Secretaria de Esportes organiza retomada das atividades esportivas

O Decreto do prefeito Marcio Cardim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e; CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polí ticas publicas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário à s ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição Federal; CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 65.897, de 30 de julho de 2021, que dispõe sobre a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 e dá outras providências; DECRETA:

Artigo 1º Fica instituída a Retomada Segura das Atividades Econômicas no município de Adamantina de acordo com o disposto pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme definido no anexo deste Decreto.

Artigo 2º As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.