Doria confirma volta de público aos estádios de SP a partir de 1/11

O governador paulista, João Doria, afirmou nesta segunda-feira (16) que o público deve voltar aos estádios de futebol do estado de São Paulo a partir do dia 1º de novembro. Os detalhes de como será o retorno dos torcedores aos estádios não foram divulgados.

Além do futebol, São Paulo terá público na Fórmula 1. Doria anunciou hoje que o GP de São Paulo, novo nome do GP do Brasil, terá 100% da capacidade de público do autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

“O futebol terá também o seu protocolo. Com a liberação dos estádios em São Paulo a partir do dia 1° de novembro, com protocolos, assim como a F1 para garantir a volta gradual e segura das torcidas nos estádios de futebol. Oportunamente divulgaremos isso em conjunto com a FPF (Federação Paulista de Futebol) e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)”, disse Doria.

Os jogos em São Paulo vêm acontecendo sem a presença de torcida desde março de 2020, quando os números da pandemia da covid-19 começaram a aumentar no Brasil. Desde então, os campeonatos passaram por paralisações e jogos com portões fechados.

Na Fórmula 1, a corrida deve ter 100% do público, mas apenas pessoas vacinadas poderão acompanhar os treinos e a disputa do domingo, de acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Doria afirmou que, no caso da F1, a capacidade total se deu graças ao avanço da vacinação na capital paulista.

“Com o avanço da vacinação um novo lote de ingressos para o GP SP será liberado a partir do dia 27 de agosto, tornando possível a ocupação de até 100% das arquibancadas do autódromo de Interlagos”.

A presença do público também será condicionada a uma série de protocolos sanitários, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, distribuição de álcool em gel e medição de temperatura em todo o autódromo.