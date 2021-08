Ladrão atira contra caixa e vidro de conveniência, mas deixa cair envelope com dinheiro durante fuga

Ainda de acordo com o BO, o crime foi por volta das 22h. A Polícia Militar foi acionada e uma das vítimas, um homem, disse que estava no caixa do posto com outros funcionários. Eles realizavam o fechamento quando um indivíduo branco, que usava moletom com capuz e máscara preta de tecido, entrou no local e anunciou o assalto.