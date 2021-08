LUCÉLIA: “Imposto de Renda da Amizade” visa arrecadar recursos para crianças e idosos

A Prefeitura de Lucélia, por meio da Secretaria da Assistência Social, juntamente com o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e CMI (Conselho Municipal do Idoso) lançaram no dia 29 de julho, a campanha “Imposto de Renda da Amizade”.

Em reunião realizada para apresentação da logomarca, participaram contabilistas do município, que também apadrinham a ação. O nome escolhido foi em referência ao título de “Capital da Amizade” dado do município de Lucélia.

A campanha visa destinar recursos por meio de Declarações de Imposto de Renda e repassados diretamente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso, geridos pelo colegiado do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e pelo Conselho Municipal do Idoso (CMI).

“O potencial de doação para o município de Lucélia, segundo as informações do Fundo para Infância e Adolescência (FIA), é de R$ 445.588,63 ao ano. Precisamos trabalhar junto à sociedade para que possamos atingir este potencial de arrecadação”, citou a secretária de Assistência Social, Paula Lago. “Cabe ressaltar que não se trata de doação, mas sim de destinação de parte do Imposto de Renda que seria pago à Receita Federal (uma cota de até 6% em caso de pessoas físicas que fizerem a destinação na declaração anual do imposto)”.

Paula lembra ainda que “nos casos em que o contribuinte tem imposto a restituir, também é possível fazer a destinação, sem pagar a mais ou receber a menos”.

As doações se constituem em uma das principais formas de captação de recursos dos Fundos, onde devem ser aplicados, exclusivamente, nas ações, programas, projetos e atividades voltados ao atendimento da criança e adolescente e também da pessoa idosa, que vivem em situações de vulnerabilidade e risco social e pessoal.

“Com essa iniciativa, é possível ajudar a transformar as vidas de diversas crianças e idosos e, o mais importante, o cidadão não paga um centavo a mais para isso, pelo contrário, ele vê o seu dinheiro sendo aplicado em ações de transformações sociais no seu município”, disse o presidente do Lar São Vicente de Paula, Pablo Lopes.

Os organizadores da Campanha comunicam que logo serão realizadas novas divulgações sobre o “Imposto da Amizade” com objetivo de manter a população informada.