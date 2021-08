A Pfizer e a parceira alemã BioNtech disseram nesta segunda-feira que apresentaram dados primários de um teste de estágio inicial à Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), como parte de uma solicitação que pede autorização para uma dose de reforço de sua vacina contra a Covid-19.

Os dados também serão submetidos à Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a outras autoridades regulatórias nas próximas semanas, disseram as farmacêuticas.

No teste, a terceira dose desencadeou anticorpos neutralizantes consideravelmente maiores contra o vírus Sars-CoV-2 original na comparação com os níveis observados após a série primária de duas doses, assim como contra as variantes Beta e Delta, segundo os laboratórios.

Todos os pacientes receberam a terceira dose da vacina da Pfizer/BioNtech de oito a nove meses depois da administração da segunda dose.

Os resultados de um teste de estágio avançado de avaliação da terceira dose são esperados para breve e serão apresentados a FDA, EMA e outras autoridades regulatórias de todo o mundo, disseram as empresas.

Na semana passada, autoridades regulatórias dos EUA autorizaram uma terceira dose das vacinas contra Covid-19 da Pfizer/BioNtech e da Moderna para pessoas com sistemas imunológicos comprometidos que provavelmente têm uma proteção menor dos regimes de duas doses.