Após denúncia, rapaz tenta fugir pela janela de residência, mas acaba preso por tráfico de droga

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe foi até a residência suspeita em atendimento a uma denúncia e o rapaz tentou fugir pela janela em direção a uma casa vizinha, que não reside ninguém, mas foi detido.

Com o suspeito foi localizado uma porção de cocaína, R$ 50, uma balança de precisão e um celular.

Na casa, dentro de um tanque, os policiais encontraram uma sacola com maconha e dentro de uma casinha de cachorro, em uma lata, foram localizadas mais 56 porções de maconha embaladas e mais quatro tabletes da mesma droga.

No quarto do suspeito, segundo a polícia, foram encontradas outras duas porções. No total, foram aprendidos 1.510 gramas da droga.