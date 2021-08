Bispo de São José do Rio Preto renuncia após vazamento de vídeo íntimo

O bispo Tomé Ferreira da Silva renunciou ao cargo na Diocese de São José do Rio Preto (SP). O pedido foi aceito pelo Papa Francisco e divulgado nesta quarta-feira (18) pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A renúncia do bispo ocorre após um vídeo íntimo dele vazar nas redes sociais. As imagens, que mostram o religioso seminu e acariciando o órgão sexual em uma videochamada, viralizaram na última sexta-feira (13). Desde então, o bispo não se pronunciou sobre o caso.

De acordo com um comunicado publicado no site da CNBB, com a saída de Tomé Ferreira, o arcebispo de Ribeirão Preto (SP), Moacir Silva, foi nomeado para o cargo.

“A Nunciatura Apostólica informa que o Santo Padre aceitou hoje o pedido de renúncia ao governo pastoral da Diocese de São José do Rio Preto, apresentada por S. Excia. D. Tomé Ferreira da Silva, nomeando, ao mesmo tempo, como Administrador Apostólico, o Exmo. Sr. D. Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto”, diz o comunicado divulgado pela CNBB.

A reportagem procurou a diocese e o bispo para falar sobre o caso. A diocese informou que não vai se pronunciar, já Dom Tomé não retornou nosso contato.

Renúncia à CNBB