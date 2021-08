Cães farejam maconha, crack e cocaína enterrados em terreno de lava jato

A Polícia Civil foi até o local para atender uma denúncia anônima de venda de entorpecentes. Os policiais viram uma pessoa indo em direção dos fundos do estabelecimento e decidiram entrar.

A equipe viu o momento em que o denunciado oferecia drogas para a pessoa que havia acabado de entrar no lava-jato. O suspeito estava com um tijolo de maconha na mão e cortando um pequeno pedaço para entregar o usuário. Além disso, os policiais relataram que havia um outro tijolo de maconha no chão e mais um pedaço cortado.