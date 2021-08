FLÓRIDA: Prefeitura continua com as obras de ampliação do cemitério municipal

A Prefeitura de Flórida Paulista está executando as obras de ampliação de mais uma etapa da área de sepultamento do cemitério municipal.

As obras, que foram iniciadas no mês de junho, seguem a todo vapor e vão possibilitar a construção de novas sepulturas na parte de baixo do cemitério municipal, onde já estavam sendo feitos os novos sepultamentos, porém sem a infraestrutura necessária.

Desta forma estão sendo executadas no local as obras de construção de guias e pavimento em concreto, bem como iluminação, garantindo assim a infraestrutura completa destas novas quadras de sepultamento.

Além de proporcionar mais vagas de sepultamento no campo santo, a Prefeitura visa com as obras, garantir uma organização e consequentemente melhoria da estrutura física no local.

De acordo com o prefeito Wilson Fróio Júnior, todo o serviço está sendo executado com recursos próprios e o empenho dos funcionários da municipalidade.

A expectativa é de que os serviços sejam concluídos dentro dos próximos dias.