FLÓRIDA: Vacinação de adolescentes com 16 e 17 anos contra a Covid-19 a partir de segunda (23)

O município de Flórida Paulista começa a vacinar na próxima segunda-feira (23) adolescentes de 16 e 17 anos de idade, sem comorbidades contra a Covid-19.

O adolescente que for tomar a vacina deve estar acompanhado pelo pais ou responsável. “O adolescente deve estar acompanhado de um adulto e apresentar documentos pessoais, RG, CPF e CNS”, informou o secretário de Saúde, Aguinaldo Carvalho.

Os atendimentos nas unidades de saúde serão das 7h às 19h.

A vacinação ocorre nas seguintes unidades de saúde:

– Centro de Saúde II “Dr. Antonio Giancursi”

– ESF I “Nicolau Gerlack”

– ESF II “José Carlos Machado”

– ESF III “Roberto Florindo”

– PAS do Distrito do Indaiá do Aguapeí

Vale ressaltar que a vacinação no Distrito do Alto Íris ocorre por agendamento.

De acordo com informações do Programa de imunização do Governo do Estado de São Paulo, Flórida Paulista já imunizou 63,02% da população com a primeira dose, com um total de 12.910 doses de vacina aplicadas, sendo 9.321 da primeira dose e 3.310 da segunda, além de 279 com dose única.