Moto é atingida por carro e deixa duas enfermeiras feridas na SP-294

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (17), deixando duas enfermeira feridas na Rodovia SP-294 – Comandante João Ribeiro de Barros, município de Junqueirópolis (SP), próximo à Dracena(SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o carro e a motocicleta transitavam no mesmo sentido – Junqueirópolis / Dracena, quando na altura do Clube AABB o veículo que estava na faixa da direita contornou à esquerda atingindo a motocicleta.

No impacto, a condutora da moto e acompanhante foram ao solo.

O Corpo de Bombeiros Comunitário de Junqueirópolis atendeu à ocorrência prestando socorro à passageira da moto e sua condutora, sendo socorridas ao Pronto Atendimento de Dracena por uma equipe da empresa EIXO, concessionária do trecho da rodovia.

Segundo informações do marido da condutora da moto T.A.B.O, de 20 anos, sua esposa sofreu corte na parte superior do pé direito, fraturou o braço esquerdo e escoriações no rosto.

A acompanhante dela, E.N.T., de 22 anos, sofreu escoriações mais leves em partes do corpo e já foi liberada pelo médico.

A Polícia Civil Científica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.