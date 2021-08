Anvisa autoriza troca de placebo por CoronaVac nos testes da ButanVac

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou hoje mudanças nos testes da vacina ButanVac contra a covid-19, desenvolvida pelo Butantan. A partir de agora, o Instituto poderá utilizar a CoronaVac no lugar do placebo.

Segundo a agência, a medida foi necessária porque havia dificuldade na mobilização de voluntários dispostos a tomarem placebo. Nesse caso, não há nenhuma substância ativa, e ele é utilizado como grupo de controle dos pesquisadores.

A mudança diz respeito a etapa A, que é a inicial do estudo de fase 1 e 2. Com isso, os voluntários receberão ou a vacina em teste, a Butanvac, ou a vacina de comparação, a CoronaVac. Durante a pesquisa, no entanto, a pessoa não sabe o que está recebendo.

Nessa etapa da pesquisa clínica, serão envolvidos 400 voluntários. Ao todo, as fases clínicas 1 e 2 têm previsão de contar com seis mil pessoas de 18 anos ou mais.

O imunizante desenvolvido pelo Butantan será aplicado com duas doses, em um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda. O estudo será realizado no hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e no da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.