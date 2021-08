IRAPURU: Prefeitura realiza homenagem a “Festa Julina da Dona Idalina”

Na terça-feira (17), Idalina Maria dos Santos foi homenageada no gabinete do prefeito Mazinho, de Irapuru, por seus trabalhos em favor da cultura da cidade. Todos os anos no mês de junho ou julho ela promove a já tradicional “Festa da Idalina”, que já chega na sua 25ª versão. “Pessoa humilde, que mesmo com pouca cultura, faz muito mais que muitas outras”, afirma o vereador e músico Tony Carlos, autor da proposta e que por todo esse tempo abrilhanta as festas como voluntário.

Para realizar as festas juninas que acontecia em frente à sua casa, um trecho da Avenida Euclides da Cunha era impedido e ela buscava cooperação da comunidade, para atender cerca de 2 mil pessoas que compareciam ao evento, que é totalmente gratuito, servindo quentão, pipoca, amendoim e outros pratos da época. Ela sempre recebe apoio, pois mesmo sendo uma pessoa simples e de poucos recursos, tem muito respeito na cidade.

As duas últimas festas promovidas por ela foram através de lives, o que a deixou um pouco triste, pois para atender as determinações das autoridades da saúde, teria que evitar as aglomerações. Mas as lives as alegraram, pois neste ano cerca de 7 mil pessoas curtiram o evento: são irapuruenses e amigos de todo o país. Com seus 80 anos, já bastante frágil, ela espera poder ver uma outra versão da festa, logo após a pandemia.