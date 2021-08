Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 41 milhões no sábado; confira

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (18) o sorteio 2.401 da Mega-Sena com prêmio estimado em R$ 34 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 08 – 11 – 13 – 33 – 38 – 48. O banco informou que não houve ganhadores, com isso o prêmio acumulou para R$ 41 milhões. O próximo concurso (2.042) será no sábado (21).

A Quina teve 128 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 25.058,88. A quadra teve 8.020 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 571,34.

Como participar do próximo sorteio?

O próximo concurso da Mega-Sena acontece no sábado (21), às 20h. É possível apostar até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio , em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país.

Também é possível apostar pela internet. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50.