AMERICAN COUNTRY é inaugurada em Flórida Paulista

Foi inaugurada em Flórida Paulista na avenida Expedicionários, 102 – anexo à Agroforte Agropecuária, a American Country. No comando do empresário João Paulo Crepaldi, a empresa oferece artigos country, cintos, botas, camisas, bonés, chapéus e outros itens do segmento.

A American Country é a opção perfeita para quem quer se vestir com estilo e elegância ou mesmo para presentear.

Faça uma visita e conheça as novas e modernas instalações, o excelente atendimento e tudo o que a American Country oferece.

Telefones: (18) 99668-9192 ou (18) 3581-2170. Também presente em Adamantina na avenida Capitão José Antônio de Oliveira, 393.