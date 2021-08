Covid-19: 3ª dose da vacina da Pfizer tem eficácia de 86% em idosos

A terceira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 vem se mostrando bastante eficaz nos testes. No momento, os países que adotaram ou estudam a medida pretendem aplicar principalmente em idosos e é justamente esse grupo que teve uma alta taxa de eficácia em pesquisas feitas com o imunizante em Israel.

Em pessoas com mais de 60 anos, a terceira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 teve eficácia de 86%. Das 149.144 pessoas nesta faixa etária que receberam a dose extra apenas 37 foram infectadas. Em comparação, o grupo que recebeu apenas duas doses teve 1.064 casos positivos de um total de 675.630 voluntários.

Terceira dose da vacina contra a Covid-19

A pesquisa foi realizada pela Maccabi, empresa que aplica as vacinas em Israel. De acordo com o governo do país, entre os pacientes que estão em estado grave e possuem mais de 60 anos, 172 não foram vacinados contra 21 imunizados.

Uma das vantagens da terceira dose pode ser no combate a variante Delta. A farmacêutica já confirmou que a proteção do imunizante diminui com o tempo, então aplicar uma nova dose aumenta as chances do corpo manter os anticorpos ativos, segundo informações dos testes.

Israel nesse momento já aplica a terceira dose da Pfizer em pessoas com mais de 50 anos, profissionais de saúde e pacientes com comorbidades. Até o momento, 1,1 milhão de pessoas receberam a terceira dose no país em uma operação para combater a variante Delta. No entanto, cerca de 11% da população se recusa a tomar vacina, o que dificulta uma imunização completa.