MARIÁPOLIS: Presidente da Câmara sugere construção de pista de caminhada na entrada da cidade

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, o presidente do legislativo, vereador João Belloni apresentou indicação solicitando a administração municipal para que verifique a possibilidade de ser feito uma pista de caminhada com iluminação do portal ao trevo de acesso a cidade.

Ressaltou o presidente da Câmara, que muitos munícipes adquiriram o excelente hábito de fazer caminhada, e o local principal para essa prática é do portal ao trevo da cidade.

“Com a construção da citada pista será ótimo para todos, sendo assim um local mais adequado e muito mais seguro para os que praticam esse esporte, como também para os motoristas, e ainda proporcionará uma entrada da cidade toda iluminada”, ressaltou João Belloni.