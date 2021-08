FLÓRIDA: Deputado viabiliza kit de material esportivo para a Prefeitura

O deputado estadual e líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa, Vinicius Camarinha viabilizou um kit de material esportivo junto à Secretaria de Esportes do Estado.

O kit de material esportivo foi viabilizado atendendo solicitação do prefeito Wilson Fróio Júnior com o deputado.

Na semana passada, o vice-prefeito Sidnei Gazola representando o prefeito Fróio, o vereador João Batista Freschi (João Catenga) e o secretário municipal de Esportes Luiz Aléssio estiveram na capital paulista onde retiraram o kit de material esportivo junto a Secretaria de Esportes do Governo do Estado.

Na oportunidade estiveram acompanhando as autoridades floridenses a assessora parlamentar do deputado Vinicius Camarinha, Kerly Fuzaro. O kit de material esportivo foi entregue por Luiz Carlos Mendes que é assessor do secretário de Esportes do Estado Aildo Rodrigues Ferreira.

O kit contém diversos materiais esportivos destinados a inúmeras modalidades que serão de grande utilidade com a retomada das atividades em breve.