LUCÉLIA: Instituto Capaz irá fazer parceria com empresas

A Prefeitura de Lucélia, por meio das Secretarias de Administração e de Assistência Social realizaram recentemente uma reunião com integrantes do Instituto Capaz (Adamantina) para início da formalização de convênio entre a municipalidade e o instituto.

O “Capaz” foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), estando apto a desenvolver seus serviços dentro do município de Lucélia.

Na oportunidade as secretárias Érica Bernardinelli (Administração) e Paula Lago (Assistência Social) entregam os certificados de inscrição emitidos pelos Conselhos.

“Esta é uma grande conquista para o município, tanto para contribuição com o trabalho assistencial que se faz junto aos jovens, como para suprir a carência de oportunidades de emprego a eles ofertadas, além de incentivar o comércio luceliense”, disse a secretária Paula Lago. “Agora a entidade está apta a fazer parceria junto às empresas do município”, informou.