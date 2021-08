SALMOURÃO: CDHU recebe documentos de beneficiários do novo conjunto habitacional

Os beneficiários do conjunto habitacional ‘Salmourão C’ entregaram na segunda-feira (16), os documentos pendentes para a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).

O processo de regularização, realizado no Centro de Convivência do Idoso, seguindo todas as normas sanitárias em prevenção a Covid19, é mais uma etapa para a entrega do empreendimento, que deve ocorrer em breve.

Desde quando assumiu a gestão municipal, a prefeita Sônia Gabau articula a conclusão da obra, resolvendo os entraves e trabalhando para realizar o sonho da casa própria de 104 famílias de Salmourão.

“Agradecemos o trabalho realizado pela equipe da CDHU, que recebeu os documentos e prestou todos os esclarecimentos necessários aos beneficiários. Também mantemos contato permanente com o Governo do Estado para agilização de todo o processo, possibilitando a entrega das moradias o quanto antes”, pontua a prefeita Sônia.

Construído em terreno doado pela Prefeitura, o empreendimento contará com infraestrutura completa, além de contar com o padrão da CDHU, que é referência nacional em habitação popular.