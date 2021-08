Flórida Paulista adere ao Bolsa Trabalho que oferecerá R$ 535 mensais e qualificação profissional

As inscrições já estão abertas

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista está informando que aderiu ao Programa Bolsa Trabalho do Governo do Estado. O Programa visa oferecer ocupação, renda e qualificação profissional para quem está desempregado.

Poderão se inscrever trabalhadores desempregados que não sejam beneficiários de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente, com renda per capita de até meio salário-mínimo, residente no Estado de São Paulo no mínimo de 2 anos e apenas um beneficiário por núcleo familiar.

Os trabalhadores receberão uma bolsa no valor de R$ 535,00 durante 05 meses e prestarão serviços nos órgãos públicos do município.

Inscrições serão realizadas no período de 24 a 30 de agosto de 2021, pelo site site www.bolsadopovo.sp.gov.br , ou comparecer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que está localizada a Rua Nove de Julho nº 20 (fundos da Prefeitura Municipal).

Documentos necessários RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Endereço e um e-mail pessoal.

Na prática, o programa funciona da seguinte forma: a pessoa beneficiada recebe uma bolsa de R$ 535,00 por mês, ao longo de 5 meses e, neste período, os trabalhadores também recebem qualificação profissional e atuam 4 horas por dia em departamentos municipais e estaduais.

Os cursos disponíveis pelo programa são desenvolvidos pela Univesp, em parceria com o Centro Paula Souza.