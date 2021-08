Incêndio em vegetação atinge 400 mil metros quadrados e forma nuvem gigante de fumaça em Junqueirópolis

Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta terça-feira (24) uma área de vegetação próxima ao trevo que liga a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) ao bairro Duas Barras, em Junqueirópolis. As chamas provocaram uma gigante nuvem de fumaça que podia ser vista a quilômetros de distância, conforme mostraram as imagens captadas pela câmera da TV Fronteira na vizinha cidade de Dracena.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 11h e atingiu cerca de 40 hectares, o equivalente a 400 mil metros quadrados, entre Áreas de Preservação Permanente (APPs), pastagens e canaviais.

Segundo o controlador de tráfego da Usina Rio Vermelho, Renato Neves, o fogo atingiu uma área de plantio de cana-de-açúcar da unidade e as chamas se concentraram às margens da Estrada Vicinal Alcides Canela, cerca de 1 km à frente da Penitenciária de Junqueirópolis.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local para conter as chamas e contaram com o auxílio da usina, que disponibilizou caminhões-pipas para ajudar no combate ao incêndio.

Ainda segundo os bombeiros, a coloração escura da fumaça era resultado da combustão da cana.

Por conta do fogo e da intensa fumaça, a estrada vicinal teve de ser interditada no período da manhã. À tarde, o trânsito voltou à normalidade. No entanto, o Corpo de Bombeiros orienta os motoristas a redobrar a atenção ao passarem pelo local.

Como a região de Presidente Prudente (SP) enfrenta uma estiagem que já dura mais de dois meses, uma onda de calor e baixa umidade do ar ajudou a alastrar o incêndio.