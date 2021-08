FLÓRIDA: Polícia Militar faz campanha de combate e prevenção à violência contra a mulher

A Polícia Militar de Flórida Paulista está desenvolvendo uma campanha de prevenção e combate à violência contra a mulher.

A atividade que também é desenvolvida simultaneamente em todo o Estado de São Paulo é alusiva ao mês de agosto, em que é dado o maior enfoque ao tema, porém, de permanência no cotidiano policial com a realização de diálogos com a comunidade, abordagens e orientações durante o patrulhamento.

Segundo informou o Sargento PM D’Aquino, o 4º Grupamento Policial de Flórida Paulista foi escolhida a Soldado PM Elizângela para muito bem representar mais esta importante ação.



“Claro que todos os policiais estão prontos para atuar dando todo o apoio e suporte necessário para as mulheres que se sintam ameaçadas ou vítima de agressões, porém, a presença de uma policial faz a diferença e nós contamos com a Soldado Elizângela que além de símbolo do empoderamento feminino, uma parceira para que as mulheres possam efetuar suas denúncias e solicitar o respaldo necessário”, destacou o Sargento PM D’Aquino.

Um vídeo produzido pela TV Folha Regional será veiculado nos próximos dias com o tema em foco.

DISK-DENÚNCIA

Vale destacar as ferramentas disponíveis para a denúncia de violência doméstica que são o telefone 180 e também o 190 da Polícia Militar.

SOS MULHER

O dispositivo permite que as vítimas de violência doméstica peçam ajuda apertando apenas um botão no celular. Ao acionar a ajuda, o aplicativo localiza a viatura policial mais próxima até o local da ocorrência. A ferramenta é gratuita e funciona em sistemas Android e iOS. Podem se cadastrar na ferramenta somente pessoas com medidas protetivas (como ordens para o agressor ficar a uma determinada distância da vítima) expedidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



O “X” NA MÃO

O ato de pintar um X em uma das mãos e apresenta-lo em locais como farmácias, supermercados e outros estabelecimentos, também quer dizer que a mulher precisa de ajuda.

Uma ampla campanha do Judiciário tem disseminado este símbolo e vem ganhando cada vez mais força e adesão.