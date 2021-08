Polícia faz buscas por moto furtada em Lucélia

A Polícia Militar de Lucélia realiza neste momento as buscas por uma moto furtada.

Segundo as primeiras informações cedidas ao jornalismo Folha Regional pelo proprietário, a moto estava estacionada na frente de sua casa, localizada na Rua Abrão Daud Chade.

Ao sair para verificar a moto, o proprietário não mais a encontrou e acionou a Polícia Militar.

Trata-se de uma moto Honda XRE 300 ano 2021 de cor verde e placas DRE – 0G17 de Lucélia.

Qualquer informação sobre o veículo ou a autoria do furto pode ser comunicada à Polícia Militar através do telefone 190. O sigilo do denunciante será mantido.