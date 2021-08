Athletico-PR sai na frente do Santos nas quartas da Copa do Brasil

O Athletico-PR derrotou o Santos por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (25) na Arena da Baixada, em Curitiba, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Renato Kayser marcou o único gol de uma partida que teve amplo domínio da equipe da casa. O Furacão manteve o controle do jogo na maior parte do tempo, mas não pressionou tanto um adversário apático, que criou poucas oportunidades.

Com o resultado, o Athletico-PR joga pelo empate na partida de volta, na Vila Belmiro, no próximo dia 14 de setembro. Para avançar, o Peixe precisará vencer por dois gols de diferença. Uma vitória santista por um gol de diferença levará os times para a disputa de pênaltis.

A partida

Logo aos 16 minutos, o atacante Nikão cruzou, o volante Richard escorou de cabeça para trás e encontrou Renato Kayser cara a cara com o gol. O artilheiro do Furacão tocou, também de cabeça, para marcar. Aos 35 minutos, o Furacão quase ampliou. Nikão recebeu de Kayser e, de fora da área, bateu colocado, no canto direito de João Paulo. A bola passou perto da trave e saiu.

Aos 40 minutos, em um erro grave de saída de bola, Jean Mota entregou a bola nos pés de Nikão. E o camisa 11 do time paranaense tentou novamente o canto direito de João Paulo, mas a bola saiu, dessa vez com menos perigo. No minuto seguinte, o goleiro do Santos fez boa defesa no chute de Christian e mandou para escanteio.

O Athletico-PR começou a etapa final no mesmo ritmo, dominando as ações e sendo mais perigoso. Do outro lado, o Santos perdeu o zagueiro Luiz Felipe, com uma lesão no joelho direito. Em seu lugar, entrou Robson.