FLÓRIDA: Vereadores pedem limpeza da vicinal para o Distrito do Indaiá

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista foi apresentada uma indicação solicitando a administração municipal para que junto ao setor competente determine que seja realizada a limpeza e capinação das margens da estrada vicinal Durval Luís Poiani e João Luiz Bertoli, que liga a cidade ao Distrito do Indaiá do Aguapei.

A indicação foi apresentada pelos vereadores Tiago Ribeiro de Souza, professor Rafael, José Ricardo, João Catenga e Gato do Ovo.

De acordo com os vereadores, a capinação e limpeza das margens da vicinal que liga ao Distrito do Indaiá são imprescindíveis visando garantir maior segurança daqueles que utilizam a via diariamente.